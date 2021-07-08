Найбільш збитковим виявився Правекс Банк зі значенням у –91,4 млн грн.
Дивися повний текст Держбанк у лідерах: найприбутковіші банки за підсумками першої половини 2021 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:10
Держбанк у лідерах: найприбутковіші банки за підсумками...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбанк у лідерах: найприбутковіші банки за підсумками першої половини 2021 року.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|