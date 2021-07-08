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Держбанк у лідерах: найприбутковіші
банки за підсумками...

Держбанк у лідерах: найприбутковіші банки за підсумками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:10

Держбанк у лідерах: найприбутковіші банки за підсумками...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш збитковим виявився Правекс Банк зі значенням у –91,4 млн грн.

Дивися повний текст Держбанк у лідерах: найприбутковіші банки за підсумками першої половини 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 10:10

При тому, що сбербанку укрзалізниця знатно накинула
shlyocuk
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