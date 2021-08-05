Оператор ГТС України звернувся до влади Євросоюзу через дії Газпрому.
Дивися повний текст Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:53
Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:53
3-й энергопакет, 50% загрузка ( а кто остальные заполнит... - технари в дефиците)
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Миссия для модификации B2
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Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
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Оператор ГТС Украины обратился к властям Евросоюза из-за действий Газпрома
- https://news.finance.ua/ru/news/-/49813 ... j-gazproma
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PS: 2Серёжа Мак о гон, познавательно об энергетике
Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:58
Re: Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому
І чьо каже ЕС? Висказує зубажіння?
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