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Україна звернулася до
ЄС через дії Газпрому

Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:53

Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому

Пропонуємо до обговорення:
Оператор ГТС України звернувся до влади Євросоюзу через дії Газпрому.

Дивися повний текст Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:53

3-й энергопакет, 50% загрузка ( а кто остальные заполнит... - технари в дефиците)
- https://youtu.be/v-fNh073em8?list=PL6VI ... WXrg&t=277

Миссия для модификации B2
- https://youtu.be/oBh9sry234s?t=658

Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
- https://lenta.ru/news/2021/08/05/vriv_gazprom/

Оператор ГТС Украины обратился к властям Евросоюза из-за действий Газпрома
- https://news.finance.ua/ru/news/-/49813 ... j-gazproma
--
PS: 2Серёжа Мак о гон, познавательно об энергетике https://www.youtube.com/playlist?list=P ... IHe3VOWXrg
Alex-81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:58

Re: Україна звернулася до ЄС через дії Газпрому

І чьо каже ЕС? Висказує зубажіння?
change_pm
 
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