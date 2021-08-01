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Українців попередили, що
опалювальний сезон може...

Українців попередили, що опалювальний сезон може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32

Українців попередили, що опалювальний сезон може...

Пропонуємо до обговорення:
Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 803 тисячі тонн, що в 3,2 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого року, що ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону, якщо темпи накопичення вугілля не будуть збільшені.

Дивися повний текст Українців попередили, що опалювальний сезон може виявитися рекордно холодним.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32

Пошло запугивание населения перед отопительным сезоном. Испугаются - и заплатят намного больше.
Но так не будет - у населения тупо нет денег, поэтому при повышении просто не будут платить.
zloy_ukr
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