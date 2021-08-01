|
|
|
Українців попередили, що опалювальний сезон може...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 803 тисячі тонн, що в 3,2 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого року, що ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону, якщо темпи накопичення вугілля не будуть збільшені.
Дивися повний текст Українців попередили, що опалювальний сезон може виявитися рекордно холодним
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94859
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32
Пошло запугивание населения перед отопительным сезоном. Испугаются - и заплатят намного больше.
Но так не будет - у населения тупо нет денег, поэтому при повышении просто не будут платить.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|