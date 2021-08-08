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Українців попередили, що
опалювальний сезон може...

Українців попередили, що опалювальний сезон може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32

Українців попередили, що опалювальний сезон може...

Пропонуємо до обговорення:
Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 803 тисячі тонн, що в 3,2 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого року, що ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону, якщо темпи накопичення вугілля не будуть збільшені.

Дивися повний текст Українців попередили, що опалювальний сезон може виявитися рекордно холодним.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32

Пошло запугивание населения перед отопительным сезоном. Испугаются - и заплатят намного больше.
Но так не будет - у населения тупо нет денег, поэтому при повышении просто не будут платить.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 11:51

АЕС використовувати нє? коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:37

Re: Українців попередили, що опалювальний сезон може...

нет, сына, это ты будешь меньше кушать (с)

ничего нового
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:26

  Tamagoch написав:АЕС використовувати нє? коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...

А горячую воду в ту же столицу бензовозами/молоковозами возить предлагаете? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:45

Очередная журналистская шиза.
Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:53

  Gastarbaiter написав:Очередная журналистская шиза.
Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.

ТЭС (в основном) работают на угле. Во многих городах/районах -- ТЭС единственный источник ГВП/ЦО. Продолжать?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:47

  _hunter написав:
  Tamagoch написав:АЕС використовувати нє? коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...

А горячую воду в ту же столицу бензовозами/молоковозами возить предлагаете? :lol:

Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды. И не надо никаких бензовозы/молоковозы, не придумывайте глупостей. Покупается бойлер и все.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:49

Re: Українців попередили, що опалювальний сезон може...

  BIGor написав:Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды.

Ну это, мягко говоря, неправда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:55

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  Tamagoch написав:АЕС використовувати нє? коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...

А горячую воду в ту же столицу бензовозами/молоковозами возить предлагаете? :lol:

Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды. И не надо никаких бензовозы/молоковозы, не придумывайте глупостей. Покупается бойлер и все.

Воду и в чайнике на плите подогреть можно. Но мы же, вроде, про отопление говорим?..

Бойлерами то можно, но если их хотя бы 80% совкофонда -- можно будет вечерами всем массивом выходить смотреть как весело дымит трансформаторная будка -- в том же совке заложенная :lol:
_hunter
 
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