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Українців попередили, що
опалювальний сезон може...

Українців попередили, що опалювальний сезон може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:56

  Faceless написав:
  BIGor написав:Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды.

Ну это, мягко говоря, неправда

Не буду спорить
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:59

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды.

Ну это, мягко говоря, неправда

Не буду спорить

Потому что бессмысленно спорить, отстаивая ложь. Централизованное горячее водоснабжение есть почти во всех облцентрах, и в городах поменьше тоже случается.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:02

  _hunter написав:
  Gastarbaiter написав:Очередная журналистская шиза.
Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.

ТЭС (в основном) работают на угле. Во многих городах/районах -- ТЭС единственный источник ГВП/ЦО. Продолжать?..

ТЭС вырабатывают электроэнергию. Горячая вода с них идет максимум в ближайший городок энергетиков. Вы много знаете ТЭС в крупных городах? Вы много знаете теплопроводов, идущих на десятки и сотни км от ТЭС в облцентры? ТЭЦ же многие работают на газе. Продолжайте.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:13

BIGor Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды

Согласен.
Когда была горячая централизованная, несколько лет назад, там такой ценник неадекватный влупили(даже по тем временам), что отключение горячей воды - было воспринято позитивом.
У всех давно нагреватели стоят.
Если бы Украина была развитой страной, учитывая наличие и АЭС и ГЭС и пр., то теоретически - даже отопление можно было перевести на элетронагреватели.
Но, т.к. у нас Система заточена на "отжать бабло у народа", то никакие передовые технологии, никто внедрять не будет.
Если и внедрят что-то, то так, что потом никто уже и рад не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:15

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  Gastarbaiter написав:Очередная журналистская шиза.
Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.

ТЭС (в основном) работают на угле. Во многих городах/районах -- ТЭС единственный источник ГВП/ЦО. Продолжать?..

ТЭС вырабатывают электроэнергию. Горячая вода с них идет максимум в ближайший городок энергетиков. Вы много знаете ТЭС в крупных городах? Вы много знаете теплопроводов, идущих на десятки и сотни км от ТЭС в облцентры? ТЭЦ же многие работают на газе. Продолжайте.

Клиенты, например, Киевская ТЭЦ-6 (или 5) с вами категорически не согласны :lol:

Киев/Львов/Харьков -- достаточно крупные для вас города? :wink:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%8B

Многие -- на газе. Но многие и на угле/мазуте.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:20

  _hunter написав:Клиенты, например, Киевская ТЭЦ-6 (или 5) с вами категорически не согласны :lol:

Киев/Львов/Харьков -- достаточно крупные для вас города? :wink:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%8B

Многие -- на газе. Но многие и на угле/мазуте.


Киев:
Согласно проекту основным видом топлива на ТЭЦ-6 является природный газ, мазут используется как резервное топливо.

Тепловая энергия с ТЭЦ-5 отпускается по шести тепловым магистралям диаметром трубопроводов 900-1200 мм. Расход сетевой воды в отопительный период составляет около 31 000 куб. м /час. Согласно проекту основным видом топлива на станции является природный газ, мазут используется как резервное топливо.

Харьковская ТЭЦ-5 - газ.
Львовская ТЭЦ-1 - газ.

Врут, поди, собаки сутулые? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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