В Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 15:09
Українки можуть йти на пенсію в 50 років і навіть раніше
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Дивися повний текст Українки можуть йти на пенсію в 50 років і навіть раніше.
Додано: Нед 08 сер, 2021 15:09
це якесь божевілля. "в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961-го;" Їм вже більше за 60 років. Як вони можуть піти у 59.5???????????????????
Додано: Нед 08 сер, 2021 15:13
"в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961-го;" Могут, но не выйдут, так как самой молодой уже 60 лет. Ору с этого неистово. Зеленые математики имени володьки коломойского.
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