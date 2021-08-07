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Українки можуть йти на пенсію
в 50 років і навіть раніше

Українки можуть йти на пенсію в 50 років і навіть раніше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 15:09

Українки можуть йти на пенсію в 50 років і навіть раніше

Пропонуємо до обговорення:
В Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.

Дивися повний текст Українки можуть йти на пенсію в 50 років і навіть раніше.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 15:09

це якесь божевілля. "в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961-го;" Їм вже більше за 60 років. Як вони можуть піти у 59.5???????????????????
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 15:13

"в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961-го;" Могут, но не выйдут, так как самой молодой уже 60 лет. Ору с этого неистово. Зеленые математики имени володьки коломойского.
zarturags
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