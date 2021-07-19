Генеральний план розвитку Києва і приміської зони, який діє на сьогоднішній день Київрада прийняла в 2002 році.
Дивися повний текст Київ досі без генплану: наскільки застаріли плани розвитку великих міст (інфографіка).
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Додано: Нед 08 сер, 2021 20:10
Київ досі без генплану: наскільки застаріли плани...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ досі без генплану: наскільки застаріли плани розвитку великих міст (інфографіка).
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:11
А зачем он нужен. Можно например посреди парка запилить огромный ресторан и шаурмешню. Так сказать звуки дикой природы... Как в центральном парке Берлина. Или централ парке в нью Йорке. Или возле эйфелевой бпшни в Париже. Там же одна реклама ларьки и шаурма. Не то что в Киеве. Красота комфорт и эстетика. Французы любят шаурму. Там все будет шаурма.... Как в парке Пушкина сейчас.
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