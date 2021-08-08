Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18

  Hella написав:Дом без газа, только электричество. Плита с духовкой, холодильник, стиральная машина, чайник, свет в комнатах, это самый минимум. Дальше компьютер, кофеварка, посудомойка, мясорубка или комбайн... интересно, у кого до 100 кВт/час?

У каждого второго (первого?) жителя хруща с магнитом на счетчике или с "переделанной" проводкой: тут недавно амвросий жаловался, что счетчик после замены начал учитывать и "утечки" на стояк отопления/воды :lol:

Ну и не забываем, что 100 -- это "социальная"/льготная граница: пенсионеры/малоимущие -- т.е. холодильник/радио/одна лампочка одновременно :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:57

Снизим для населения и увеличим для остальных, в итоге все равно будет платить население через произведенные товары, себестоимость которых увеличиться :-)
Чистой воды популизм!!!
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:41

От весь час тут читаю, що менше 100 кВт/год. - це "нищеброди" і т. п. Живемо в однокімнатній новій квартирі з газом удвох. Холодильник А++++. Все освітлення LED. Навіть коли на дистанційній роботі комп'ютер цілий день працює не виходимо за 100... А у звичайному режимі вдома зранку і після роботи. Якщо мабуть ввімкнути всі лампи, і ніколи не вимикати, може і буде більше.
Oleksandr161
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:44

Забув додати, що є і пилососи і кавоварка і духовка і т.п. Немає посудомийки.
Oleksandr161
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:59

  Hella написав:Дом без газа, только электричество. Плита с духовкой, холодильник, стиральная машина, чайник, свет в комнатах, это самый минимум. Дальше компьютер, кофеварка, посудомойка, мясорубка или комбайн... интересно, у кого до 100 кВт/час?

Будете смеяться, но подавляющая часть пенсов, живущих в хрущевках с газом и центральным отоплением, легко укладываются в 100 кВт*ч. Сколько там у нас пенсов в стране?
Даже не пенсы, но семьи, живущие в газифицированных квартирах с ЦО, могут, если захотят конечно, уложиться в 100 кВт*ч. Сам пробовал - получалось без напряга.
В домах без газа да, там такое невозможно.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:40

  petrenko_olvas написав:Снизим для населения и увеличим для остальных, в итоге все равно будет платить население через произведенные товары, себестоимость которых увеличиться :-)
Чистой воды популизм!!!
А "остальные",это-кто и откуда они и в чём их отличия от населения? :shock:
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:54

p_vovk74

То-то и оно, что все на электричестве.
Hella
 
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  #<12
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