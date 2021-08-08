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Олександр Бондаренко: чому в
українців середня пенсія...

Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:13

Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічний дефіцит Пенсійного фонду до 200 млрд грн.

Дивися повний текст Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія $100. І що з цим можна зробити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:14

Если работодатели выйдут из тени и будут платить зарплаты без конвертов, то ровно на эту сумму они увеличат стоимость своих товаров/услуг. И те же пенсионеры снова не смогут ими пользоваться.

Чаще всего эта разница в налогах и есть тот небольшой профит, который выжимают предприниматели в Украине. Его убрать - значит заставить работать бизнес в ноль и закрыться или просто поднимать цены.
inlanger
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