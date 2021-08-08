Щорічний дефіцит Пенсійного фонду до 200 млрд грн.
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія $100. І що з цим можна зробити.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 10:13
Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія $100. І що з цим можна зробити.
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:14
Если работодатели выйдут из тени и будут платить зарплаты без конвертов, то ровно на эту сумму они увеличат стоимость своих товаров/услуг. И те же пенсионеры снова не смогут ими пользоваться.
Чаще всего эта разница в налогах и есть тот небольшой профит, который выжимают предприниматели в Украине. Его убрать - значит заставить работать бизнес в ноль и закрыться или просто поднимать цены.
Додано: Сер 11 сер, 2021 11:34
Самым простым и эффективным решением "выхода из тени" для работодателей и увеличения поступлений в Пенсионный фонд будет полная отмена ЕСВ с работодателя и перевод этого налога на самих работников. Таким образом - работодателям не будет смысла скрывать полную оплату своих сотрудников и зарплаты выйдут с тени.
А работники будут понимать, сколько реально они отчисляют налогов. Только вот здесь и кроется проблема для нашего государства - когда люди будут понимать, что их налоги составляют не около 20% с зарплаты, а почти половину, то они будут больше контролировать то, как этими налогами распоряжаются чиновники.
А сейчас чиновники выдумывают все больше и больше разных налогов и отчислений, пытаясь наполнить наш дырявый бюджет. Чем также запутывают простых людей и перекладывают ответственность за нехватку денег в бюджете/ пенсионном фонде на "хитрых" работодателей/бизнесменов и полностью снимая с себя какую либо ответственность
Додано: Сер 11 сер, 2021 11:44
Вы забываете про коррупционный коэффициент. Что бы увеличить пенсии на 100%, налоги нужно увеличить на 100+ 50(на вскидку)%. Государство и чиновники знатно паразитируют на бизнесе.
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:10
у меня возникает вопрос.
почему я должен платить пенсию чиновнику / судье?
их средний вклад в развитие общества отрицательный (даже не нулевой).
они не принесли ни доллара в ВВП страны.
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:55
Ошибка, которую постоянно делают все "эксперты" и
не исключение.
Из этих 11 млн определенную часть составляют госслужащие, военнослужащие, сотрудники др. силовых структур и т.д., которые получают свои зарплаты из госбюджета, т.е. их можно смело приравнять к пенсионерам (ессно их зарплата "несколько больше" пенсий), т.ч. реально "рабочих", именно из отчислений которых и наполняется бюджет, где-то порядка 5-6 млн.
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:30
А зачем Сеня уменьшил соцвзнос с 37% до 22%? И соответственно пенсии уменьшили на 35% (убрав к=1,35). Где же "солидарность"? Т.е. я платил все время 37% а когда вышел на пенсию - получи К=1,0!
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