Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія...

Самым простым и эффективным решением "выхода из тени" для работодателей и увеличения поступлений в Пенсионный фонд будет полная отмена ЕСВ с работодателя и перевод этого налога на самих работников. Таким образом - работодателям не будет смысла скрывать полную оплату своих сотрудников и зарплаты выйдут с тени.А работники будут понимать, сколько реально они отчисляют налогов. Только вот здесь и кроется проблема для нашего государства - когда люди будут понимать, что их налоги составляют не около 20% с зарплаты, а почти половину, то они будут больше контролировать то, как этими налогами распоряжаются чиновники.А сейчас чиновники выдумывают все больше и больше разных налогов и отчислений, пытаясь наполнить наш дырявый бюджет. Чем также запутывают простых людей и перекладывают ответственность за нехватку денег в бюджете/ пенсионном фонде на "хитрых" работодателей/бизнесменов и полностью снимая с себя какую либо ответственность