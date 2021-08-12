Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія...
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Алекс-65 написав:Самым простым и эффективным решением "выхода из тени" для работодателей и увеличения поступлений в Пенсионный фонд будет полная отмена ЕСВ с работодателя и перевод этого налога на самих работников. Таким образом - работодателям не будет смысла скрывать полную оплату своих сотрудников и зарплаты выйдут с тени. А работники будут понимать, сколько реально они отчисляют налогов. Только вот здесь и кроется проблема для нашего государства - когда люди будут понимать, что их налоги составляют не около 20% с зарплаты, а почти половину, то они будут больше контролировать то, как этими налогами распоряжаются чиновники. А сейчас чиновники выдумывают все больше и больше разных налогов и отчислений, пытаясь наполнить наш дырявый бюджет. Чем также запутывают простых людей и перекладывают ответственность за нехватку денег в бюджете/ пенсионном фонде на "хитрых" работодателей/бизнесменов и полностью снимая с себя какую либо ответственность
Все верно. Американский принцип Только еще, обязательно нужно грабительский ндс убрать (ну, для европы назвать это "ндс"-мы ж подписались ), но реально сделать налогом с продаж, процентов так 5-7, только невозвратным. Чтобы всякие сетевики и олигархи с хитрой резьбой, не отмывали миллиарды на его скрутках.
Алекс-65 написав:Самым простым и эффективным решением "выхода из тени" для работодателей и увеличения поступлений в Пенсионный фонд будет полная отмена ЕСВ с работодателя и перевод этого налога на самих работников. Таким образом - работодателям не будет смысла скрывать полную оплату своих сотрудников и зарплаты выйдут с тени. А работники будут понимать, сколько реально они отчисляют налогов. Только вот здесь и кроется проблема для нашего государства - когда люди будут понимать, что их налоги составляют не около 20% с зарплаты, а почти половину, то они будут больше контролировать то, как этими налогами распоряжаются чиновники. А сейчас чиновники выдумывают все больше и больше разных налогов и отчислений, пытаясь наполнить наш дырявый бюджет. Чем также запутывают простых людей и перекладывают ответственность за нехватку денег в бюджете/ пенсионном фонде на "хитрых" работодателей/бизнесменов и полностью снимая с себя какую либо ответственность
Все верно. Американский принцип Только еще, обязательно нужно грабительский ндс убрать (ну, для европы назвать это "ндс"-мы ж подписались ), но реально сделать налогом с продаж, процентов так 5-7, только невозвратным. Чтобы всякие сетевики и олигархи с хитрой резьбой, не отмывали миллиарды на его скрутках.
Для убирания НДС нужно процент теневой экономики хотя бы к 25% ужать: все непрямые "поборы" -- попытка компенсации. И у нас НДС в два раза больше европейского именно по этой причине.
smatros написав:Зарплата должна быть не ниже 1000 евро на сегодняшний день, что бы 300 евро ишло на пенсию, других вариантов нет!
Ну так тогда и цены будут другие.
Будуть інші ціни, тоді давай зарплату 2000 тис., ще інші тоді 3000 і т.д.
yanyura написав:Из этих 11 млн определенную часть составляют госслужащие, военнослужащие, сотрудники др. силовых структур и т.д., которые получают свои зарплаты из госбюджета, т.е. их можно смело приравнять к пенсионерам (ессно их зарплата "несколько больше" пенсий), т.ч. реально "рабочих", именно из отчислений которых и наполняется бюджет, где-то порядка 5-6 млн.
З бюджету отримує ще понад 1 млн. педагогів, півмільйона медиків. Якщо їх перевести на комерційні рейки, то особливо медики швидше виграють і не будуть в ролі зазираючих в кишені. А так в чистому виробництві пром. і с/г менше 2 млн. ФОПи по суті швидше тягнуть з бюджету на себе і сім'ю, ніж когось утримують.