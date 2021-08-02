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Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:32
BIGor написав: Faceless написав:
Половина этих всех "уловок" опять таки фейки, при этом всегда забывают, что участие добровольное
...
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями
и улучшениями
.
Вот тут вообще не понял: решил работодатель всем сотрудникам зарплату в два раза уменьшить. И что теперь? -- увольняться?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:33
uaprofi написав:
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
Там рабство, например нельзя работать в той же сфере в течение года после увольнения.
Т.е. сменить работу на такую же но более высокооплачиваемую - невозможно.
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wild2006
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:33
Кстати, чего это чинуши не хотят другие сферы простимулировать? А взялись только за ИТ-шников? Можно же многие сферы стимулировать, например взять под контроль и простимулировать судейский аппарат.
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BIGor
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:48
BIGor написав:
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями и улучшениями.
Не попадает, резидент Дия Сити может работать с ФОПами как и нерезидент, на работника автоматически никакие изменения не распространяются
Нет никакого пункта о непереманивании
BIGor написав:
Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями и улучшениями.
Не нужно, даже неподписание договора о удержании от конкуретных действий - не может быть основанием для разрыва трудовых отношений, при этом сам договор предусматривает вознаграждение.
wild2006 написав:
Там рабство, например нельзя работать в той же сфере в течение года после увольнения.
Т.е. сменить работу на такую же но более высокооплачиваемую - невозможно
Тоже фейк, нет там ничего подобного. Даже договор о удержании от конкуретных действий - необязательный, добровольный и оплачиваемый, и собственно даже сейчас никто не запрещает любому юрлицу заключать такие же договора.
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Faceless
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:50
Faceless написав: BIGor написав:
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями и улучшениями.
Не попадает, резидент Дия Сити может работать с ФОПами как и нерезидент, на работника автоматически никакие изменения не распространяются
Нет никакого пункта о непереманивании
Тоже фейк, нет там ничего подобного. Даже договор о удержании от конкуретных действий - необязательный, добровольный и оплачиваемый, и собственно даже сейчас никто не запрещает любому юрлицу заключать такие же договора.
По ФОП идут следом законопроекты о "признаках трудовых отношений" по д которые любое сотрудничество с ФОПами будет попадать под "трудовые отношения"
Те же яйца только в профиль, этот пункт о неконкуренции и есть цепью приковывающей раба к веслу, и никаких собственно компенсационных выплат... нет, поправку о компенсации успешно провалили.
"Стаття 27. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій
1. Договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від вчинення конкурентних дій відносно резидента Дія Сіті, є відплатним та вчиняється в письмовій формі.
2. Істотними умовами договору про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій відносно резидента Дія Сіті є:
1) строк зобов’язання, що припиняється не пізніше спливу 12 місяців з дня припинення трудових, цивільно-правових чи господарсько-правових відносин між фахівцем та резидентом Дія Сіті;
2) територія, на яку поширюється дія зобов’язання;
3) вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють конкуруючу діяльність;
4) матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних дій.
3. Договір про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій відносно резидента Дія Сіті може передбачати, що такий фахівець протягом строку, визначеного договором, зобов’язаний утримуватися від усіх або частини таких конкурентних дій:
1) укладення трудових договорів (контрактів), гіг-контрактів або інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів з іншими особами, які здійснюють діяльність, аналогічну діяльності такого резидента Дія Сіті (конкуруюча діяльність);
2) здійснення конкуруючої діяльності як фізичної особи – підприємця;
3) володіння прямо чи опосередковано часткою в іншій юридичній особі, яка здійснює конкуруючу діяльність;
4) обіймання посади члена органу управління іншої юридичної особи, яка здійснює конкуруючу діяльність;
5) вчинення інших конкурентних дій, передбачених договором.
4. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій, що не відповідає вимогам частини першої цієї статті, є нікчемним.
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