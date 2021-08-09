Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко підтримує розкриття персональних даних зі сплати податків.
Дивися повний текст Міністр економіки виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:18
Міністр економіки виступає за розкриття персональних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:18
тобто, щоб залишитися нерозкритим, потрібно не сплачувати податки.... така собі мотивація
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:26
Как я понимаю, раскроют в любом случае. Не платишь - будет написано, что 0. А дальше бдительный гражданин может и настучать, что имярек живёт в сорока комнатах, но подозрительно доходов не имеет.
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