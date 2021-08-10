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Столична влада назвала вартість будівництва метро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Початок будівництва метрополітену, фактично, розпочався.
Дивися повний текст Столична влада назвала вартість будівництва метро на Троєщину
.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:09
З перемичок і треба починати будівництво четвертої гілки
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