Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:00

  budivelnik написав:
Так все просто
Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число
Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період
Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.

вродь це суть. Решта вже в кожного своє.
Уточню, чи все так.
допустим жінка отримує 1 числа 30.
Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...

А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання.
Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:06

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
Так все просто
Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число
Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період
Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.

вродь це суть. Решта вже в кожного своє.
Уточню, чи все так.
допустим жінка отримує 1 числа 30.
Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...

А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання.
Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.

а смисл, з мужчинами десь так:
https://www.youtube.com/shorts/cmbHNxiSjso
правда потрібно вміти хоч підсмажити омлета
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом було --- умова, що в такому випадку робота повинна бути хоббі.
якщо людина з задоволенням займається тридцять років і це заняття приносить крім морального ще й матеріальне задоволення - можна назвати це хоббі?
Бо наприклад я знаю пацанів, працюють з металом, ковалі художньої ковки....
Фізично пашуть в рази більше від мене ( я б їх молоти в гарячих умовах, навіть не піднімав би).. а вони кажуть що це хоббі.

то як

То так. Є дійсно робота-хоббі.

А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д.
Тобто стрибки, аби десь заробити...
І це все під визначенням "я важко працював 30 років".

В твоє намагання видати оце зараз за хоббі навіть малюк не повірить.
Жгі ще про манку та 40 тис. на трьох.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 22:29

  flyman написав:а смисл, з мужчинами десь так:

правда потрібно вміти хоч підсмажити омлета
це все дурне. І омлет підсмажити і виростити помідори може кожен. Головне творчості поменше. Робиш, все строго по інструкції і не вимахуєшся. Тут питання в іншім.
Да, в нас порівняно з заходом мало культури збагачення за одне покоління.
Но це ж не все. Там ще вміють і передавати нажите. Мажорів вони плодять менше нашого.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 23:12

Вже вдруге видаляються мої відповіді.
Я відповідаю суто на закиди в мій бік цього персонажа.
  budivelnik написав:на розумного не тягнеш(фуражка заважає) а красивим але бідним - також не вийде, бідних жінки в твоєму віці не поважають...


Видаляєте про його комплекс нестачі поваги, то вкажу стосовно його розумності:

З розумом в персонажа, який анекдотичне "я сказав люміній" переніс сюди, да ще й у віці під 50 років (у вигляді 1. Будівельник завжди правий. 2. Якщо не правий, дивись пункт 1), теж проблеми.
І це є дійсно фуражка заважає.
