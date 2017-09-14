budivelnik написав: Так все просто Перше - вони знають (мама дочка) скільки їм прийде в руки станом наприклад на перше число Друге - вони знають що мають право залізти наперед ... з обовязковим поверненням в наступний період Третє - вони знають , що на суму яку вони не зможуть повернути- їх все одно обмежать в подальшому.
вродь це суть. Решта вже в кожного своє. Уточню, чи все так. допустим жінка отримує 1 числа 30. Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...
А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання. Коли вже заговорили про жінок. На нижніх рівнях піраміди, жінка з регулярними шкідливими звичками + з маломальськими потребами в косметиці і шмотках випадає в осадок на раз два. Купу студенток при нормальній підтримці батьків живе впроголодь на мівіні і кредитці. Чи це вже Вас не інтересує? Хочеш ходити голодна но з сережкою в носі? То ходиш.
detroytred написав:Предметом було --- умова, що в такому випадку робота повинна бути хоббі.
якщо людина з задоволенням займається тридцять років і це заняття приносить крім морального ще й матеріальне задоволення - можна назвати це хоббі? Бо наприклад я знаю пацанів, працюють з металом, ковалі художньої ковки.... Фізично пашуть в рази більше від мене ( я б їх молоти в гарячих умовах, навіть не піднімав би).. а вони кажуть що це хоббі.
То так. Є дійсно робота-хоббі.
А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д. Тобто стрибки, аби десь заробити... І це все під визначенням "я важко працював 30 років".
В твоє намагання видати оце зараз за хоббі навіть малюк не повірить. Жгі ще про манку та 40 тис. на трьох.
це все дурне. І омлет підсмажити і виростити помідори може кожен. Головне творчості поменше. Робиш, все строго по інструкції і не вимахуєшся. Тут питання в іншім. Да, в нас порівняно з заходом мало культури збагачення за одне покоління. Но це ж не все. Там ще вміють і передавати нажите. Мажорів вони плодять менше нашого.
Вже вдруге видаляються мої відповіді. Я відповідаю суто на закиди в мій бік цього персонажа.
budivelnik написав:на розумного не тягнеш(фуражка заважає) а красивим але бідним - також не вийде, бідних жінки в твоєму віці не поважають...
Видаляєте про його комплекс нестачі поваги, то вкажу стосовно його розумності:
З розумом в персонажа, який анекдотичне "я сказав люміній" переніс сюди, да ще й у віці під 50 років (у вигляді 1. Будівельник завжди правий. 2. Якщо не правий, дивись пункт 1), теж проблеми. І це є дійсно фуражка заважає.