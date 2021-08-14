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Реєструвати речові права на нерухомість українці будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 сер, 2021 20:29
Пропонуємо до обговорення:
3 1 серпня 2021 року суб’єкти державної реєстрації прав під час надання послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об’єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Дивися повний текст Реєструвати речові права на нерухомість українці будуть по-новому
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Додано: Нед 15 сер, 2021 20:29
вещных или все-таки имущественных? ) эх, грамотеи... (
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