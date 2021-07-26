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Кому виплатять матеріальну
допомогу до Дня Незалежності...

Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:50

Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності...

Пропонуємо до обговорення:
Суми виплат варіюватимуться від 250 до 700 гривень.

Дивися повний текст Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:50

День Независимости.
Позорно даже читать.
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