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Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Суми виплат варіюватимуться від 250 до 700 гривень.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:50
День Независимости.
Позорно даже читать.
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