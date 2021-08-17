Суми виплат варіюватимуться від 250 до 700 гривень.
Дивися повний текст Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності України.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:50
Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності України.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:58
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