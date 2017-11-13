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У Мінсоцполітики пояснили,
як можна отримати пенсію у...

У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:46

У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...

Пропонуємо до обговорення:
7000 гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у 7000 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:46

"весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік);"
"кошти людини" мають працювати з дохідністю ~ 18% - куди ж людині (а, насправді, десяткам мільйонів людей) вкласти кошти під такий відсоток?
Hennady
 
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