7000 гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у 7000 гривень.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:46
У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у 7000 гривень.
Додано: Пон 16 сер, 2021 12:46
"весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік);"
"кошти людини" мають працювати з дохідністю ~ 18% - куди ж людині (а, насправді, десяткам мільйонів людей) вкласти кошти під такий відсоток?
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:29
Hennady, "сам будет выбирать, в каком фонде накапливать" намекает, что у пересичных выбор куда вкладывать вообще будет не очень-то велик. Вот из этого списка фондов и нужно будет выбрать тот, что даёт 18%.
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46
Где вы видели зп 15000 гривен в Украине у шахтеров на 7000 сейчас не прожить поэтому пенсионеры работают что бы выжить упыри
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:06
Число таки не с потолка: "
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:05
Re: У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
все к гривнам прицепились ))
а 15 лет после 60 достижимо ?
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:13
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