У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:46
Пропонуємо до обговорення:
7000 гривень – це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем.
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У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у 7000 гривень
.
R2
Робот новин
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:46
"весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік);"
"кошти людини" мають працювати з дохідністю ~ 18% - куди ж людині (а, насправді, десяткам мільйонів людей) вкласти кошти під такий відсоток?
Hennady
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:29
Hennady, "сам будет выбирать, в каком фонде накапливать" намекает, что у пересичных выбор куда вкладывать вообще будет не очень-то велик. Вот из этого списка фондов и нужно будет выбрать тот, что даёт 18%.
moveton
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:46
Где вы видели зп 15000 гривен в Украине у шахтеров на 7000 сейчас не прожить поэтому пенсионеры работают что бы выжить упыри
szubko273
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:06
szubko273 написав:
Где вы видели зп 15000 гривен в Украине у шахтеров на 7000 сейчас не прожить поэтому пенсионеры работают что бы выжить упыри
Число таки не с потолка: "
Средняя зарплата в Украине в июне 2021 составила 14313 грн
". А в Киеве и все 20к. Где-то Укрстат видел...
moveton
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:05
все к гривнам прицепились ))
а 15 лет после 60 достижимо ?
cohan
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:13
cohan написав:
все к гривнам прицепились ))
а 15 лет после 60 достижимо ?
А нет? Неужели все расчитывают прожить 76+ лет?
moveton
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Додано: Вів 17 сер, 2021 07:58
moveton написав: cohan написав:
все к гривнам прицепились ))
а 15 лет после 60 достижимо ?
А нет? Неужели все расчитывают прожить 76+ лет?
для мужчин средняя грустная, что-то вроде 6* и как бы не 63, даже не 67
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298314/
cohan
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:19
moveton написав: szubko273 написав:
Где вы видели зп 15000 гривен в Украине у шахтеров на 7000 сейчас не прожить поэтому пенсионеры работают что бы выжить упыри
Число таки не с потолка: "
Средняя зарплата в Украине в июне 2021 составила 14313 грн
". А в Киеве и все 20к. Где-то Укрстат видел...
Это до налогов.
BIGor
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