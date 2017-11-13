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У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:18
andrijk777 написав:
Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.
близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем
.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41
Slon_Nosov написав: andrijk777 написав:
Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.
близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може
отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
Виділив слово може
, бо розрахунки у них некорректні.
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