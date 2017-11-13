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У Мінсоцполітики пояснили,
як можна отримати пенсію у...

У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:18

  andrijk777 написав:Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.


близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41

  Slon_Nosov написав:
  andrijk777 написав:Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.


близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.

Виділив слово може, бо розрахунки у них некорректні.
BIGor
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