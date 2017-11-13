У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...

близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:18
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:08
Тут, как посмотреть. Если с точки зрения средней пенсии, то, чем меньше проживёшь, тем лучше Для солидарной пенсии это лучше только для ПФ, а для накопительной ещё и для тебя. Если накопительную расчитывать только на три года, то вместе с "получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3 624 гривны" уже 16 тысяч в месяц будет. Ну а если только один день прожить, то там ваще Рокфеллером будешь.
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