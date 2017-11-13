У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...

Додано: Вів 17 сер, 2021 13:08

cohan написав: для мужчин средняя грустная, что-то вроде 6* и как бы не 63, даже не 67

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298314/ для мужчин средняя грустная, что-то вроде 6* и как бы не 63, даже не 67

Тут, как посмотреть. Если с точки зрения средней пенсии, то, чем меньше проживёшь, тем лучшеДля солидарной пенсии это лучше только для ПФ, а для накопительной ещё и для тебя. Если накопительную расчитывать только на три года, то вместе с "получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3 624 гривны" уже 16 тысяч в месяц будет. Ну а если только один день прожить, то там ваще Рокфеллером будешь.