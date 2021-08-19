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У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:18
andrijk777 написав:
Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.
близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем
.
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41
Slon_Nosov написав: andrijk777 написав:
Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.
близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може
отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
Виділив слово може
, бо розрахунки у них некорректні.
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BIGor
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Додано: Вів 17 сер, 2021 13:08
Тут, как посмотреть. Если с точки зрения средней пенсии, то, чем меньше проживёшь, тем лучше
Для солидарной пенсии это лучше только для ПФ, а для накопительной ещё и для тебя. Если накопительную расчитывать только на три года, то вместе с "получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3 624 гривны" уже 16 тысяч в месяц будет. Ну а если только один день прожить, то там ваще Рокфеллером будешь.
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moveton
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:13
BIGor написав:
Виділив слово може
, бо розрахунки у них некорректні.
Да, вроде, корректно. Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.
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moveton
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:23
moveton написав: BIGor написав:
Виділив слово може
, бо розрахунки у них некорректні.
Да, вроде, корректно. Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.
Потому, что счет открыт не в банке (и код у него не 2620)?.. И кто сказал про "в любой желаемый момент"???
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_hunter
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:44
_hunter написав: moveton написав:
Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.
Потому, что счет открыт не в банке (и код у него не 2620)?..
Депозит - это система накопления, когда кладёшь в копилку и из неё потом забираешь. Можно в личную, можно у дяди, который за это ещё доплатит или наоборот, заберёт, если ствка по депозиту отрицательная (когда деньги были золотыми, так оно обычно и было. Сейчас, если депозит в форме "арендуемый сейф" - тоже). Как именуется дядя, роли не играет. ПФ может предоставлять услугу хранения депозита, но пенсией забирание депозита обратно от этого не станет.
_hunter написав:
И кто сказал про "в любой желаемый момент"???
Упоминалось "воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения". ХЗ, правда, кто решает является ли случай критическим.
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moveton
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:12
moveton написав:
Депозит - это система накопления, когда кладёшь в копилку и из неё потом забираешь.
_hunter написав: moveton написав:
Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.
Потому, что счет открыт не в банке (и код у него не 2620)?..
Можно в личную, можно у дяди, который за это ещё доплатит или наоборот, заберёт, если ствка по депозиту отрицательная (когда деньги были золотыми, так оно обычно и было. Сейчас, если депозит в форме "арендуемый сейф" - тоже)
. Как именуется дядя, роли не играет. ПФ может предоставлять услугу хранения депозита, но пенсией забирание депозита обратно от этого не станет.
_hunter написав:
И кто сказал про "в любой желаемый момент"???
Упоминалось "воспользоваться ими в критических случаях
, например, для лечения". ХЗ, правда, кто решает является ли случай критическим.
Нет
-- так "депозитом" можно и дебетную карточку назвать (хотя была тут новоить -- НБУ на пару с ФГВФЛ так и делают).
То deposit box называется -- хоть некоторые слова и похожи -- абсолютно другой банковский продукт
Т.е. далеко не "в любой момент"...
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_hunter
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:05
BIGor написав: Slon_Nosov написав: andrijk777 написав:
Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.
близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може
отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
Виділив слово може
, бо розрахунки у них некорректні.
Це точно. Може мати, а може і не мати.
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andrijk777
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:18
szubko273 написав:
Где вы видели зп 15000 гривен в Украине у шахтеров на 7000 сейчас не прожить поэтому пенсионеры работают что бы выжить упыри
При совке люди получали по 200 рублей - это была средняя зп как сейчас 15 000. Сейчас эти люди с полным стажем имеют 2500 гривен пенсии. Так что рассказывайте дальше...
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