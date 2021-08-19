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У Мінсоцполітики пояснили,
як можна отримати пенсію у...

У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:18

  andrijk777 написав:Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.


близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:41

  Slon_Nosov написав:
  andrijk777 написав:Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.


близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.

Виділив слово може, бо розрахунки у них некорректні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:08

  cohan написав:для мужчин средняя грустная, что-то вроде 6* и как бы не 63, даже не 67
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298314/

Тут, как посмотреть. Если с точки зрения средней пенсии, то, чем меньше проживёшь, тем лучше 8) Для солидарной пенсии это лучше только для ПФ, а для накопительной ещё и для тебя. Если накопительную расчитывать только на три года, то вместе с "получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3 624 гривны" уже 16 тысяч в месяц будет. Ну а если только один день прожить, то там ваще Рокфеллером будешь.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:13

  BIGor написав:Виділив слово може, бо розрахунки у них некорректні.

Да, вроде, корректно. Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:23

  moveton написав:
  BIGor написав:Виділив слово може, бо розрахунки у них некорректні.

Да, вроде, корректно. Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.

Потому, что счет открыт не в банке (и код у него не 2620)?.. И кто сказал про "в любой желаемый момент"???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:44

  _hunter написав:
  moveton написав:Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.

Потому, что счет открыт не в банке (и код у него не 2620)?..

Депозит - это система накопления, когда кладёшь в копилку и из неё потом забираешь. Можно в личную, можно у дяди, который за это ещё доплатит или наоборот, заберёт, если ствка по депозиту отрицательная (когда деньги были золотыми, так оно обычно и было. Сейчас, если депозит в форме "арендуемый сейф" - тоже). Как именуется дядя, роли не играет. ПФ может предоставлять услугу хранения депозита, но пенсией забирание депозита обратно от этого не станет.

  _hunter написав:И кто сказал про "в любой желаемый момент"???

Упоминалось "воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения". ХЗ, правда, кто решает является ли случай критическим.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:12

  moveton написав:
  _hunter написав:
  moveton написав:Не ясно только почему накапливание денег на депозите и потом получение этого депозита в любой желаемый момент называется пенсией.

Потому, что счет открыт не в банке (и код у него не 2620)?..

Депозит - это система накопления, когда кладёшь в копилку и из неё потом забираешь. Можно в личную, можно у дяди, который за это ещё доплатит или наоборот, заберёт, если ствка по депозиту отрицательная (когда деньги были золотыми, так оно обычно и было. Сейчас, если депозит в форме "арендуемый сейф" - тоже). Как именуется дядя, роли не играет. ПФ может предоставлять услугу хранения депозита, но пенсией забирание депозита обратно от этого не станет.

  _hunter написав:И кто сказал про "в любой желаемый момент"???

Упоминалось "воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения". ХЗ, правда, кто решает является ли случай критическим.

Нет :) -- так "депозитом" можно и дебетную карточку назвать (хотя была тут новоить -- НБУ на пару с ФГВФЛ так и делают).
То deposit box называется -- хоть некоторые слова и похожи -- абсолютно другой банковский продукт :)

Т.е. далеко не "в любой момент"...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:05

  BIGor написав:
  Slon_Nosov написав:
  andrijk777 написав:Я щось в упор не побачив пенсії 7000 в цій статті.


близько 7000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем.

Виділив слово може, бо розрахунки у них некорректні.

:D :D :D Це точно. Може мати, а може і не мати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:18

  szubko273 написав:Где вы видели зп 15000 гривен в Украине у шахтеров на 7000 сейчас не прожить поэтому пенсионеры работают что бы выжить упыри

При совке люди получали по 200 рублей - это была средняя зп как сейчас 15 000. Сейчас эти люди с полным стажем имеют 2500 гривен пенсии. Так что рассказывайте дальше...
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