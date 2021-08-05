З 1 вересня ТОВ "Воля-Кабель" (Volia) оголосила про підвищення розміру абонентської плати в деяких тарифних планах на послуги хостингу серверів.
Дивися повний текст «Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких тарифних планах.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47
«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких тарифних планах.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47
Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
Додано: Вів 17 сер, 2021 21:21
Додано: Сер 18 сер, 2021 08:48
Да любой не "квартального масштаба", кроме воли
P.S.
Новость из разряда "Интертелеком сворачивает вещание" -- когда из новости узнаешь "Воля, оказывается, еще существует -- и где-то есть люди, которые от нее по каким-то причинам еще не отключились"
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