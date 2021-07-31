RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Ямполі стартувало «Велике
будівництво» мосту між...

В Ямполі стартувало «Велике будівництво» мосту між...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:41

В Ямполі стартувало «Велике будівництво» мосту між...

Пропонуємо до обговорення:
В Ямполі на Вінниччині підрядник розпочав підготовчі роботи до будівництва мосту, який з'єднає український берег Дністру з молдавським та стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів — Ямпіль, де наразі завершується ремонт 116 км.

Дивися повний текст В Ямполі стартувало «Велике будівництво» мосту між Україною та Молдовою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94992
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:42

Велике розкрадання.
Міст у поле.
20 мільярдів гривень в одне глибоке місце.
Це при тому що бюджет Ямполя десь 40 млн гривень :)
Тобто міст окупиться через пару тисяч років.
bodia1406
 
Повідомлень: 134
З нами з: 27.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Справа Подільського мосту: з обшуками прийшли в...
R2 » Пон 16 сер, 2021 12:49
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 12:49
satmanuaa
Будівництво залізничної колії «Вільча-Янів» дозволить...
R2 » Суб 31 лип, 2021 22:20
2 257
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 сер, 2021 12:26
unicdima
Контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі розірвали
R2 » Сер 28 лип, 2021 18:44
3 254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 23:05
Очкарик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.