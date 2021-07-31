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В Ямполі стартувало «Велике будівництво» мосту між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:41
Пропонуємо до обговорення:
В Ямполі на Вінниччині підрядник розпочав підготовчі роботи до будівництва мосту, який з'єднає український берег Дністру з молдавським та стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів — Ямпіль, де наразі завершується ремонт 116 км.
Дивися повний текст В Ямполі стартувало «Велике будівництво» мосту між Україною та Молдовою
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:42
Велике розкрадання.
Міст у поле.
20 мільярдів гривень в одне глибоке місце.
Це при тому що бюджет Ямполя десь 40 млн гривень :)
Тобто міст окупиться через пару тисяч років.
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