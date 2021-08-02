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У Кабміні анонсували значне
зниження цін на соняшникову...

У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:24

У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки очікують значного зниження цін в Україні на соняшникову олію "соціальних" сортів до кінця серпня.

Дивися повний текст У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову олію й назвали терміни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:25

Для этого нужен был год разбирательств?Позор.Это говорит о том,что чиновники,жирующие за счёт налогов народа,живут в другом измерении своей сытой жизнью.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:27

"Значительное" снижение это как на электроэнергию,на 24 коп?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:32

Re: У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову.

Треба було заборонити експорт і ціни за кілька днів знизилися б до адекватних позначок.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:02

  sena_2008atp написав:Для этого нужен был год разбирательств?Позор.Это говорит о том,что чиновники,жирующие за счёт налогов народа,живут в другом измерении своей сытой жизнью.

Какие разбирательства, новый хороший урожай на носу )
Это как в РФ в сезон сбора овощей партия единососов победила цены на борщевой набор. :D
alex_dvornichenko
 
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