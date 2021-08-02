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У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:47
Попаданец
...та то бывает. горькие оливки и неликвид отжимают. Сам брал 5 литров за жестянкую банку - вообще не вставило. Палёнка для пролетариата. Тоже перешёл на "Олейну"...
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3x2x3x2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:08
Попаданец написав: livs375 написав:
Люди поумнели и перешли на оливковое просто вот все склады и завалены..
В мае из Турции привёз 4л. по совету блогеров. Было свободное место в чемодане. До сих пор стоит, ну не нравиться. Салаты какой-то неприятный вкус поимели, опять перешёл на подсолнечное.
Так то "кормовое"
-- для салатов там отдельный вид
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_hunter
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:15
Кстати заметил что полки с подсолнечным маслом в супермаркете обхожу стороной и они всегда заполненны до отказа. Видимо спроса совсем нет.
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Цитрин
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:48
_hunter написав: Попаданец написав: livs375 написав:
Люди поумнели и перешли на оливковое просто вот все склады и завалены..
В мае из Турции привёз 4л. по совету блогеров. Было свободное место в чемодане. До сих пор стоит, ну не нравиться. Салаты какой-то неприятный вкус поимели, опять перешёл на подсолнечное.
Так то "кормовое"
-- для салатов там отдельный вид
есть pomace, а есть virgin oil
2-е для салатов только, 1-е не пробовал - оно дешевле и методу производства знаю
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Vitalych-new
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Додано: Сер 18 сер, 2021 14:39
Для салатов оливковое только в стекле, для жарки и в пластике и железе, хотя в железных банках встречается иногда бурда скорей всего подделка, либо второй отжим просто окислился в железке...
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livs375
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Додано: Сер 18 сер, 2021 14:56
3x2x3x2 написав:
Та говорили ж недавно, шо повышение до 100 грн. за литру!
Все же отправят в штаты, понизят на 20 коп. потом поднимут до желаемых 100.
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ruvex
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Додано: Сер 18 сер, 2021 16:25
Да можно і не знижувати, тоді власники магазинів будуть її самі пити :-)
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petrenko_olvas
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Додано: Сер 18 сер, 2021 18:18
та реально вже перейшли на оливкову.... хай самі п'ють )
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Tamagoch
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Додано: Сер 18 сер, 2021 22:40
sena_2008atp написав:
"Значительное" снижение это как на электроэнергию,на 24 коп?
Лучше как в Чехии гривен 35-40 за наше масло у них раздитое.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 сер, 2021 22:42
p_a_l написав: livs375 написав:
Люди поумнели и перешли на оливковое просто вот все склады и завалены..
А кто и был самым самым умным и предвидел повышение цен, тот запасся прошлой весной. Даже литров 5 еще осталось. )))
Сахара наверно килограмм 30 еще есть. Не расходуется. Брал по 12 грн в АТБ
Лапши можно было взять, но тоже не едим. Крупы портятся их в прок нельзя
С понедельника сахарок на опте упадет где-то до 20-21 грн. Так, что вы пока как большая пчела в наваре.
Вложение в сахар это лучше чем депозит!
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Ratatui
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