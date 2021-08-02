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У Кабміні анонсували значне
зниження цін на соняшникову...

У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 02:25

Re: У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову.

  Ratatui написав:Вложение в сахар это лучше чем депозит!

Ну это смотря где депозит...
tigr-uu
 
Повідомлень: 813
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