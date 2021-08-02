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У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 02:25
Ratatui написав:
Вложение в сахар это лучше чем депозит!
Ну это смотря где депозит...
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tigr-uu
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Додано: Чет 19 сер, 2021 08:20
tigr-uu написав: Ratatui написав:
Вложение в сахар это лучше чем депозит!
Ну это смотря где депозит...
Хоть где. В прошлом году сахар в АТБ по 11.70 был в начале года, а сейчас 27.Нормальный процент получается.
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Ratatui
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