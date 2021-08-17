На станції київського метрополітену Майдан Незалежності завершився капітальний ремонт ескалаторів, загальна вартість якого склала 60 млн грн.
Дивися повний текст На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт ескалаторів за 60 млн грн.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:13
На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт...
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Дивися повний текст На станції Майдан Незалежності у Києві завершили ремонт ескалаторів за 60 млн грн.
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