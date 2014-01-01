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Економічний розрив між
Україною та країнами Європи...

Економічний розрив між Україною та країнами Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:28

  ssnet написав:
  Джон написав:
  Gastarbaiter написав:Вы думаете, в других странах как-то иначе?
А он наверно думает что негры из Гарлема книги Шекспира читают )))
  hilgurt написав:В 2014 году средняя ЗП украинцев была 200$ Сегодня - почти 500$.
дальше продолжайте..цены ... курсы валют и коммуналку сравните тоже 17 и 21 годы... уровень жизни..

Каких валют вас интересуют, если считается в долларе? Коммуналка датировалась государством. Уровень жизни однозначно вырос. Крупные города стоят в заторах из не самых дешевых машин, кругом снуют службы доставки, рестораны забиты людьми. В нынешние ковидное время, когда цена перелетов существенно выросла, в аэропортах аншлаг. Наши курорты тоже забиты несмотря на не копеечные цены. Кто работает, а не просиживает штаны тот живет +- норм.

Хватит петросянничать, было 52 млн., стало 41 (с очень большой натяжкой). А так конечно, в центре Киева пробки из дорогих авто и забиты все люксовые рестораны.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:42

  hilgurt написав:По факту Украина независима всего семь лет.

Так, Незалежними ми стали тільки після 2014-го.
До цього Україну систематично обкрадали росіяни - імпорт російської корупції,
газові війни, розпил наших підприємств москальскими олігархами, вивіз природних ресурсів, та людського капіталу до московії...
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:45

Alexis
Там хитро выбранный период:
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на
01.01.2014 - 8,2100/8,2900
01.07.2014 - 11,6500/12,0000
31.12.2014 - 18,3000/19,3050

при "средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2014г.":
январь 3148 / 8,2900 = $ 380
июль 3537 / 12,0000 = $ 295
декабрь 4012 / 19,3050 = $ 208

Как по мне просто манипуляция данными (в 2014 курс ракетой, а ЗП оставались на прежнем уровне на фоне известных событий).
ASOT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:23

О, уже даже Ющенко в агенты России записали :)
А в целом рецепт "вали фсьо на папередникаф" за 100 лет не поменялся. 100 лет назад виноват был проклятый царизм, 25 лет назад - проклятый СССР, сейчас - вообще проклятые в е, кто был раньше.
Может, в консерватории что-то исправить ?(с)
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