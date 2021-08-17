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На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Фотографію опублікували в соцмережі.
Дивися повний текст На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють швидкість машин
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R2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59
Ratatui написав:
И за это стоял майдан? Ещё один из способов как побрить лохов.
Нет, конечно! Майдан стоял за свободу! Свободу ездить 150 км/ч по городу, свободу проезжать прекрестки на красный свет, свободу проехать по встречке, если "очень нужно".
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 19 сер, 2021 08:15
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:
И за это стоял майдан? Ещё один из способов как побрить лохов.
Нет, конечно! Майдан стоял за свободу! Свободу ездить 150 км/ч по городу, свободу проезжать прекрестки на красный свет, свободу проехать по встречке, если "очень нужно".
Именно за такую анархию и безделье он и стоял. Поэтому фантомы это подло по отношению к хероям.
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Ratatui
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:09
"У інспекторів є право зупиняти водіїв-порушників і вручати їм протоколи"
но только на тех участках. на которых установлен знак, разрешающий такой контроль :-) Вот такие у нас супер-правила дорожного движения :-)
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petrenko_olvas
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:06
Взагалі правильно, нічого літати по місту 150 км і блимати дальнім, наче у тебе розлад шлунку :D
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Rainbow
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:42
Ratatui написав:
Именно за такую анархию и безделье он и стоял. Поэтому фантомы это подло по отношению к хероям.
В Польше полицаи вообще звери: снимают с дрона нарушения, а сами стоят в километре дальше и тормозят нарушителей. Вот где настоящая подлость!
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Gastarbaiter
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