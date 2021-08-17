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На столичних дорогах з'явився «фантом»: перевіряють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:03
yanyura
Знак для стаціонарних камер.
В жодній країні авто фантоми ніяких попереджувальних знаків не мають. На то вони і фантоми. І правилах дорожнього руху цих країн вони ніяк не прописані, тим не менш вони існують і живі люди (які мають гроші на юристів) платять реальні штрафи.
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