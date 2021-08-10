|
|
«Укрзалізниця» направить кошти від підвищення тарифів на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:06
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення тарифів на вантажоперевезення АТ "Укрзалізниця" (УЗ), які відбулося 17 серпня, дозволить компанії відновити залізничну інфраструктуру, заявив і. о. голови правління УЗ Олександр Камишин.
Дивися повний текст «Укрзалізниця» направить кошти від підвищення тарифів на ремонт інфраструктури
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95011
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:06
А после предыдущих повышений тарифа куда уз направляла средства?
Наивно и смешно.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2396
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:09
sena_2008atp написав:
А после предыдущих повышений тарифа куда уз направляла средства?
на повышение зарплат руководству..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui
і 24 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|162
|
Сер 18 сер, 2021 20:51
EKO
|
|16
|1539
|
Чет 12 сер, 2021 10:54
Hella
|
|3
|178
|
Сер 11 сер, 2021 22:00
p_a_l