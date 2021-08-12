У Мінекономіки пояснили, як виявлятимуть завищення цін у...

Додано: Чет 19 сер, 2021 08:29
да немає масового завищення цін в прозорро, там на іншому зоробляють - наприклад, продають непотріб, який вже знятий з виробництва, та немає актуального представлення на ринку, щоб можна було порівняти актуальність ціни... безліч методів, адже більшість ФОПів участників створені під роботу в Прозорро і на загальному ринку вони не працюють, бо там неконкурентні, або для них то занадто низька маржинальність... там такі схематозники працюють, що прозорро вже давно діючий ефективний механізм розпилу бюджетів, а зовсім не економії )