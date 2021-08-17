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Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський розповів, що влада працює над вирішенням питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Україна планує побудувати великий флот до 2035 року.
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R2
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:47
во заливает...
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ruslan42212
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:58
ruslan42212
Ну с реформой судов он закончил, олигархов заклеймил, пора и флот строить
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Igorten
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:59
R2
Україна планує побудувати великий флот до 2035 року.
Дай Бог нашему теляти да волка поймати (c)
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yanyura
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:03
купят в кредит какие-то ржавые списанные корыта у наглосаксов и будут потом мучиться всю недолгую оставшуюся жизнь с ремонтами.
Морфлот - это очень дорого
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sequence
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:09
sequence написав:
купят в кредит какие-то ржавые списанные корыта у наглосаксов и будут потом мучиться всю недолгую оставшуюся жизнь с ремонтами. Морфлот - это очень дорого
гамністія їм в помосч!
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change_pm
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:30
тю, зачем размениваться по мелочам - нужно сразу строить "Звезду смерти". Вероятность успеха в обеих идеях одинакова, но какой масштаб!
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:46
"Крейсера плывуть... будем топить..." (c) ШанПанЗе.
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zarturags
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:50
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