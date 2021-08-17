RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна побудує великий флот
до 2035 року - Зеленський

Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:47

Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський розповів, що влада працює над вирішенням питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Україна планує побудувати великий флот до 2035 року.

Дивися повний текст Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95016
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:47

во заливает...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 14.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:58

ruslan42212 Ну с реформой судов он закончил, олигархов заклеймил, пора и флот строить :)
Igorten
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:59

R2
Україна планує побудувати великий флот до 2035 року.

Дай Бог нашему теляти да волка поймати (c)
yanyura
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1931 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:03

Re: Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський

купят в кредит какие-то ржавые списанные корыта у наглосаксов и будут потом мучиться всю недолгую оставшуюся жизнь с ремонтами.
Морфлот - это очень дорого
sequence
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:09

  sequence написав:купят в кредит какие-то ржавые списанные корыта у наглосаксов и будут потом мучиться всю недолгую оставшуюся жизнь с ремонтами.
Морфлот - это очень дорого

гамністія їм в помосч!
change_pm
 
Повідомлень: 4272
З нами з: 03.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:30

тю, зачем размениваться по мелочам - нужно сразу строить "Звезду смерти". Вероятность успеха в обеих идеях одинакова, но какой масштаб!
RomanTik
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9699 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:46

"Крейсера плывуть... будем топить..." (c) ШанПанЗе.
zarturags
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 24.02.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:50

Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський.[/quote]

Он оговорился, флот будет космическим! :mrgreen:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 13.07.09
Подякував: 645 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:33

А почему бы и нет....большой флот в смартфоне
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 02.06.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна схвалила ще одну вакцину для видачі...
R2 » Чет 19 сер, 2021 07:33
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 07:33
p_a_l
Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ...
R2 » Вів 17 сер, 2021 16:58
4 289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 17:00
wild2006
Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року:...
R2 » Сер 18 сер, 2021 15:14
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 15:14
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.