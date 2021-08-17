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Україна побудує великий флот
до 2035 року - Зеленський

Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:03

какая ему разница что там будет в 2035 годк или это Зе намекает на свой аж 3-ий срок ?
sitramotek
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:18

Дороги до ума довести не могут, а тут уже флот хотят строить, необходимость которого под большим вопросом
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:37

Великобритания обновляет свой флот вот решили протолкнуть нам какое нибудь старье, это типа помощи американцев с их хамервми которые столько бензина жрут что кроме парадов никуда больше и не годятся..
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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