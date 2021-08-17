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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:03
какая ему разница что там будет в 2035 годк или это Зе намекает на свой аж 3-ий срок ?
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:18
Дороги до ума довести не могут, а тут уже флот хотят строить, необходимость которого под большим вопросом
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:41
Україна побудує великий флот до 2035 року
Ага, і космічний флот до 2135 року.
(Цікаво, що швидше - падишах помре чи ішак здохне?)
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:34
Это одновременно с миллиардом посаженных деревьев или только после того начнут? Космическая программа же уже готова?
Господи, какое ж оно убожество.
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:24
Особливо актуально після того як посадили тих хто почав його будувати.
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:28
Re: Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
Окаянный
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