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Міненерго пропонує списати
заборгованість держшахт за...

Міненерго пропонує списати заборгованість держшахт за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:59

Міненерго пропонує списати заборгованість держшахт за...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики України розробило і винесло на громадське обговорення законопроект "Про реформування вугільної галузі", яким пропонується списати заборгованість державних вугледобувних підприємств за соціальними платежами на загальну суму 5,8 млрд грн.

Дивися повний текст Міненерго пропонує списати заборгованість держшахт за соціальними платежами на 5,8 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:59

..почему остальное общество должно расплачиваться еще и за эти "косяки" гос.шахт, УЖЕ оплачивая то же самое тепло по заоблачным тарифам, из которых как раз и должны были бы выплачиваться средства на погашение долгов перед шахтами?!.... также вопрос к шахтерам: за каким хреном вы лезете под землю, если вам: не платят месяцами зп, ваш стаж не учитывается к пенсии, если в соседних Словакии и пр. - зп шахтера В РАЗЫ превышает суммы в гривнях?!!!.. и т.д .. не выгодно содержать шахты - закрывайте их нахрен, рабочим оформляйте командировки за кордон на правительственной основе (Африка, Юж.Америка и пр)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:57

Большинство шахт в Украине убыточны, поэтому долги будут всегда, как снести памятники от которых никаких убытков у власти хватает духу а закрыть пару, тройку шахт в которые вбухиваются сумасшедшие бюджетные деньги так сразу оставляют эту проблему на следующее правительство, на эти деньги лучше бы что то построили новое и дали бы шахтёрам работу...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:13

  livs375 написав:Большинство шахт в Украине убыточны, поэтому долги будут всегда, как снести памятники от которых никаких убытков у власти хватает духу а закрыть пару, тройку шахт в которые вбухиваются сумасшедшие бюджетные деньги так сразу оставляют эту проблему на следующее правительство, на эти деньги лучше бы что то построили новое и дали бы шахтёрам работу...

Там все сложно: "благодаря" совку шахтерам положена довольно-таки высокая ЗП за довольно-таки низкоквалифицированный труд:
https://пятачок.dp.ua/zarplata/1084-zarplata-shakhtera-v-ukraine
в результате грузчиком шахтер работать не пойдет, а больше и делать-то он ничего не умеет. А "их" "там" тысячи (на шахте), а шахт -- сотни:
https://ru.slovoidilo.ua/2020/04/30/inf ... en-dobychi
Такую толпу народу переквалифицировать -- та еще задачка...
_hunter
 
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