Міненерго пропонує списати заборгованість держшахт за...
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Міністерство енергетики України розробило і винесло на громадське обговорення законопроект "Про реформування вугільної галузі", яким пропонується списати заборгованість державних вугледобувних підприємств за соціальними платежами на загальну суму 5,8 млрд грн.
..почему остальное общество должно расплачиваться еще и за эти "косяки" гос.шахт, УЖЕ оплачивая то же самое тепло по заоблачным тарифам, из которых как раз и должны были бы выплачиваться средства на погашение долгов перед шахтами?!.... также вопрос к шахтерам: за каким хреном вы лезете под землю, если вам: не платят месяцами зп, ваш стаж не учитывается к пенсии, если в соседних Словакии и пр. - зп шахтера В РАЗЫ превышает суммы в гривнях?!!!.. и т.д .. не выгодно содержать шахты - закрывайте их нахрен, рабочим оформляйте командировки за кордон на правительственной основе (Африка, Юж.Америка и пр)
Большинство шахт в Украине убыточны, поэтому долги будут всегда, как снести памятники от которых никаких убытков у власти хватает духу а закрыть пару, тройку шахт в которые вбухиваются сумасшедшие бюджетные деньги так сразу оставляют эту проблему на следующее правительство, на эти деньги лучше бы что то построили новое и дали бы шахтёрам работу...
livs375 написав:Большинство шахт в Украине убыточны, поэтому долги будут всегда, как снести памятники от которых никаких убытков у власти хватает духу а закрыть пару, тройку шахт в которые вбухиваются сумасшедшие бюджетные деньги так сразу оставляют эту проблему на следующее правительство, на эти деньги лучше бы что то построили новое и дали бы шахтёрам работу...
Там все сложно: "благодаря" совку шахтерам положена довольно-таки высокая ЗП за довольно-таки низкоквалифицированный труд: https://пятачок.dp.ua/zarplata/1084-zarplata-shakhtera-v-ukraine в результате грузчиком шахтер работать не пойдет, а больше и делать-то он ничего не умеет. А "их" "там" тысячи (на шахте), а шахт -- сотни: https://ru.slovoidilo.ua/2020/04/30/inf ... en-dobychi Такую толпу народу переквалифицировать -- та еще задачка...