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Власник "Сільпо" запускає
конкурента monobank

Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:45

Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк.

Дивися повний текст Власник \"Сільпо\" запускає конкурента monobank.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:45

так вродже уже запустили...
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