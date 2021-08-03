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Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:45
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк.
Дивися повний текст Власник \"Сільпо\" запускає конкурента monobank
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:45
так вродже уже запустили...
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Пон 09 сер, 2021 20:27
Джон
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