Ось що писали на форумі та в наших соцмережах.
Дивися повний текст Летючі «ланоси» чи перспектива у майбутньому: що українці думають про створення державного авіаперевізника.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 18:06
Летючі «ланоси» чи перспектива у майбутньому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Летючі «ланоси» чи перспектива у майбутньому: що українці думають про створення державного авіаперевізника.
Додано: Чет 19 сер, 2021 18:06
Всё эти "рассуждения" -детский лепет.Мы идём совсем в другом направлении. К СОЖАЛЕНИЮ.НИЧЕГО ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|