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Летючі «ланоси» чи перспектива
у майбутньому: що...

Летючі «ланоси» чи перспектива у майбутньому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:06

Летючі «ланоси» чи перспектива у майбутньому: що...

Пропонуємо до обговорення:
Ось що писали на форумі та в наших соцмережах.

Дивися повний текст Летючі «ланоси» чи перспектива у майбутньому: що українці думають про створення державного авіаперевізника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:06

Всё эти "рассуждения" -детский лепет.Мы идём совсем в другом направлении. К СОЖАЛЕНИЮ.НИЧЕГО ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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