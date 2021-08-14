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Cезон знижок: як українців
обманюють на розпродажах

Cезон знижок: як українців обманюють на розпродажах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:08

Cезон знижок: як українців обманюють на розпродажах

Пропонуємо до обговорення:
Реклама обіцяє знижки в 50% або навіть 70%, але не завжди на таких акціях вдається заощадити.

Дивися повний текст Cезон знижок: як українців обманюють на розпродажах.
R2
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