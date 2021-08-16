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Як отримати COVID-сертифікат
в «Дії»: роз'яснення Федорова

Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:30

Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати.

Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат в «Дії»: роз'яснення Федорова.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:09

В "дие" пока этот пункт не появился
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