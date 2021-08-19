Українці могли б створювати в Україні додатково $ 35 млрд ВВП.
Дивися повний текст Скільки Україна втратила через трудову міграцію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:15
Скільки Україна втратила через трудову міграцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки Україна втратила через трудову міграцію.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:15
..".если бы да кабы..?!!".. вот теперь и пусть задумаются над этими "составляющими успеха"!!.. скоро НЕКОМУ будет работать в их "бизнесе" по выводу капиталов из Украины: самим придется и чемоданчики с баблишком таскать и ж..пу подтирать.. СУГС!! ((
Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|