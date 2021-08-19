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Скільки Україна втратила
через трудову міграцію

Скільки Україна втратила через трудову міграцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:15

Скільки Україна втратила через трудову міграцію

Пропонуємо до обговорення:
Українці могли б створювати в Україні додатково $ 35 млрд ВВП.

Дивися повний текст Скільки Україна втратила через трудову міграцію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:15

..".если бы да кабы..?!!".. вот теперь и пусть задумаются над этими "составляющими успеха"!!.. скоро НЕКОМУ будет работать в их "бизнесе" по выводу капиталов из Украины: самим придется и чемоданчики с баблишком таскать и ж..пу подтирать.. СУГС!! ((
maestro71
 
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