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Скільки Україна втратила
через трудову міграцію

Скільки Україна втратила через трудову міграцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:15

Скільки Україна втратила через трудову міграцію

Пропонуємо до обговорення:
Українці могли б створювати в Україні додатково $ 35 млрд ВВП.

Дивися повний текст Скільки Україна втратила через трудову міграцію.
R2
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Создавайте высокооплачиваемые рабочие места от 1200 евро, цены выше чем в Полше Чехии
smatros
 
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Наши чиновники это раковая опухоль на теле страны и народа
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Модератори: Ірина_, Модератор

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