Українці могли б створювати в Україні додатково $ 35 млрд ВВП.
Дивися повний текст Скільки Україна втратила через трудову міграцію.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:15
Скільки Україна втратила через трудову міграцію
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Дивися повний текст Скільки Україна втратила через трудову міграцію.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:53
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